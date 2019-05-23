Марчук: Россия скрывает около 80 пленных украинцев

Россия установила только 27 человек из числа 107 украинских граждан, находящихся в российском плену. Об этом сообщил экс-представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Евгений Марчук на странице в Facebook.



«Мы передали туда (в РФ, - ред.) по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного Красного креста (МКК) подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что они установили только 27 человек. А о других наших 80 людях ничего не знают и они их не нашли», - говорится в сообщении.



Он считает, что такое поведение российской стороны объясняется тем, что большинство из 80 украинцев подверглись пыткам, следы которых сразу же видны.



«А это Гаага», - добавил он.