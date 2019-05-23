«ДНР» приговорила обвиняемого в соучастии убийства «Гиви» к 12 годам тюрьмы

В группировке «ДНР» вынесли первый «приговор» по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых. Обвиняемого Дмитрия Батрака приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает «МГБ ДНР».



Также его обвиняют в шпионаже в пользу украинских спецслужб, указывает МГБ. Якобы с 2016 года Батрак передавал Службе безопасности Украины видео и фото административных зданий и зданий «силовых ведомств» группировки, а также данные о местоположении «воинских частей» боевиков.



Кроме того, утверждается, что Батрак по заданию СБУ покупал и передавал сим-карты оператора связи «ДНР» «Феникс», которые якобы были использованы при организации покушения на Гиви.



В отношении задержанного возбудили «дело» по статье о «шпионаже».

8 февраля 2017 года командир боевиков подразделения «Сомали» Михаил Толстых погиб в результате взрыва в собственном кабинете. Как утверждают в «ДНР», он был убит выстрелом из огнемета «Шмель».