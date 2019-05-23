ДонОГА: Боевики не пропускают школьников, которые едут сдавать украинское ВНО

Боевики на своих блокпостах не пропускают школьников, которые зарегистрировались для прохождения ВНО на подконтрольной территории Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз.



«Вчера на Гнутово, сегодня на Еленовке боевики прекратили пропускать детей, которые сегодня должны сдавать ВНО. Родители утверждают, что они видели на блокпостах террористов списки с особыми пометками, согласно которым, их детей не пропустили на подконтрольную территорию Украины», - написал Стокоз.



Он отметил, что для детей, которые не имеют возможности сдать экзамены ВНО по причине блокировки, будет организована дополнительная сессия.



«Сроки проведения дополнительной сессии не указываю, они будут доведены до заинтересованных лиц другим способом, чтобы ДНРовские приспешники не воспользовались этой информацией», - подчеркнул Стокоз.



Он отметил, что сегодня экзамен по украинскому языку должны были сдавать 678 человек.