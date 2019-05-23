Под Мариуполем расследуют исчезновение блокпоста

Правоохранители расследуют кражу оборонительных укреплений с блокпоста на второй линии под Мариуполем Донецкой области. Об этом пишет 0629.



Бывший военнослужащий с позывным «Зевс» рассказал изданию, что 8 мая оперативными сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и руководством военной прокуратуры в районе Сартаны был зафиксирован случай краж — неизвестные люди вывозили слябы.



Бывший военнослужащий обвинил в краже сотрудников пограничного отряда ОБПК «Сартана».



«На месте кражи оперативно появился заместитель Донецкого пограничного отряда, который пытался замять ситуацию. Пограничники оправдываются "благими намерениями" использовать эти слябы для укрепления своих позиций, но таким же образом с территории блокпоста уже ранее исчезло более 4 слябов, судьба которых неизвестна. В случае наступления врага, Мариуполь с такими защитниками будет без защиты», — утверждает «Зевс».



В пресс-службе полиции подтвердили факт расследования. «Открыто уголовное производство Расследование проходит под надзором военной прокуратуры», — сообщили в полиции.



Как рассказала в комментарии «Новостям Донбасса» руководительница пресс-службы Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко, с 2016 года блокпост был не действующим, поэтому было принято решение его демонтировать.



«Мы предлагали другим силовым структурам его использовать, но блокпост так и остался никем не занятым. Во исполнение приказа командующего ООС и с целью укрепления фортификационных сооружений на первом оборонительном рубеже было принято решение относительно демонтажа нашего недействующего блокпоста и перемещения его составляющих на первые позиции пограничников», — сказала она.



Для этого пограничники вызвали команду ГСЧС, чтобы проверить территорию на наличие взрывоопасных предметов.



«Наши действия были санкционированы и полностью правомерны», — подчеркнула руководительница пресс-службы.



В дальнейшем, представителям прокуратуры было продемонстрировано место использования стройматериалов по указанному блокпосту на передовых позициях пограничников.