Венецианская комиссия получила запрос оценить украинский закон о языке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы.



«Письмом от 22 мая глава мониторингового комитета ПАСЕ запросил мнение Венецианской комиссии относительно закона об украинском языке», - говорится в сообщении.



Мониторинговый комитет ПАСЕ возглавляет британский консерватор Роджер Гейл.

25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. 15 мая президент Петр Порошенко подписал языковой закон.



17 мая российская делегация обратилась к председателю Совбеза ООН с просьбой созвать заседание из-за украинского «закона о языке». Большинство членов СБ ООН на заседании 20 мая не поддержали предложение России.