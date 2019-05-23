Зеленский оставил при должностях двух чиновников Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский освободил и снова назначил на должности уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью и по вопросам реабилитации участников боевых действий Валерий Сушкевич и Вадима Свириденко. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.



Так, одним указом Свириденко был освобожден от должности уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников боевых действий, на которую он был назначен в ноябре 2018 года Петром Порошенко, а вторым указом его снова назначили на эту должность.



Сушкевич также был уволен с должности уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью одним указом, а затем вновь назначен вторым указом. Он занимает эту должность с декабря 2014 года.