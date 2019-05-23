В Волновахском районе снаряд взорвался во дворе жилого дома

В четверг, около семи утра, в поселке Николаевка Волновахского района прогремел взрыв. Снаряд взорвался во дворе жилого дома. Об этом сообщает «UA: Донбасс».



В результате взрыва повреждены теплица, забор и растения в огороде.



По словам хозяйки дома, на прошлой неделе снаряд также упал недалеко от ее дома. Тогда от взрывом был поврежден только забор.



На место взрыва женщина вызвала правоохранителей.



«Пострадавших нет. Решается вопрос о внесении сведений в едрей с предварительной квалификацией по части 1 ст 258 УК Украины террористический акт», - рассказал следователь Волновахского отдела полиции Степан Узбек.