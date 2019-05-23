Экс-муж Подкопаевой находится под домашним арестом

Бизнесмен Тимофей Нагорный, подозреваемый в государственной измене, находится под круглосуточным домашним арестом. Накануне суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей — до этого он полгода находился в СИЗО.



Таким образом суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты.



Как сообщил «Українським Новинам» адвокат подсудимого Евгений Солодко, Нагорный находится под круглосуточным домашним арестом и носит электронный браслет.

21 мая стало известно, что Нагорный вышел на свободу.



Со 2 октября Нагорный находится в СИЗО по подозрению в государственной измене. 11 октября он вышел под залог в 528 600 гривен, однако спустя полторы недели его повторно арестовали без права внесения залога.



СБУ инкриминирует бизнесмену сотрудничество с ФСБ России. В частности, его подозревают в госизмене, покушении на преступлении и мошенничестве.



По версии СБУ, Нагорный должен был создать пророссийскую политическую силу, которая якобы должна была препятствовать курсу Украины на вступление в ЕС и НАТО и добиваться предоставления русскому языку статуса государственного.



С 2005 по 2009 год Нагорный был женат на украинской гимнастке Лилии Подкопаевой.В этом браке у них родилось двое детей — дочь Каролина и сын Вадим.