С 1 июня КПВВ Донбасса переходят на новый режим работы

С 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе перейдут на летний режим работы — с 06:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



В частности, на летний режим будут переведены:



• КПВВ «Золотое» — дорожный коридор «Стаханов — Золотое — Горное — Лисичанск»

• КПВВ «Майорское» — дорожный коридор «Горловка — Бахмут»

• КПВВ «Марьинка» — дорожный коридор «Донецк — Курахово»

• КПВВ «Новотроицкое» — дорожный коридор «Донецк — Мариуполь (через Волноваху)»

• КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик) — дорожный коридор «Новоазовск — Покровск — Талаковка -Мариуполь»

• КПВВ «Станица Луганская» — дорожный коридор «Станица Луганская — Счастье — Новоайдар».