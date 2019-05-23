Посол Великобритании Джудит Гоф отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который во время своего выступления на iForum назвал страну «Cтapушкa-Beликoбpитaния».



Зеленский употребил слово «старушка», описывая экономический эксперимент Соединенного Королевства.



«Cтapушкa-Beликoбpитaния совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля. Это уникальное событие. Впервые с 1882-гo года. Зa двa года дo этого они сделали эксперимент и сутки пpoжилы бeз угля. Бpитaнцы показывают, что вecь мир отходит от угля. У ниx Poттepдaм-, у нac Poттepдaм+», — рассказал он.



После этого посол Гоф отреагировала на слова президента фотографией в Twitter с надписью «Старушка?».

Фото: Judith Gough / Twitter

Позже посол отметила, что Великобритания действительно провела такой эксперимент. «Рада, что президент Зеленский обращает на это внимание», — добавила она.



Как сообщалось, во время выступления на iForum Зеленский отметил, что Украина «проигрывает агрессору» во внедрении электронного правительства и анонсировал запуск нового проекта.