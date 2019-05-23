Коломойский и Аваков встретились в день инаугурации Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский встречался з министром внутренних дел Арсеном Аваковым в день инаугурации президента Владимира Зеленского 21 мая. Об этом сообщает «Украинская правда».



«Встреча старых друзей. Два года не виделись», — сказал Коломойский, отвечая на вопрос о мотиве встречи.



Природу этой дружбы олигарх описывает так: «Боевое содружество. Я с Аваковым не был знаком лично до 2014 года, пока он не стал министром внутренних дел, а я губернатором».



При этом Коломойский утверждает, что не имеет точек пересечения с Аваковым в бизнесе.



На вопрос, имеет ли Зеленский намерение оставить Авакова на должности главы МВД, Коломойский ответил: «Новый президент не имеет отношения к этой должности. Так какие у него могут быть намерения в ту или иную сторону, если он к этой должности не имеет отношения?».



На ремарку о том, что, например, партия «Слуга народа» может выиграть выборы или войти в большинство и подать кандидатуру министра внутренних дел Арсения Авакова, олигарх ответил: «Безусловно».



Однако, по мнению Коломойского, говорить об этом — слишком рано.



«Я думаю, что они даже не обсуждали этот вопрос. До этого еще далеко. А какая будет коалиция — никто не знает».



«Верю ли я в то, что они возьмут больше 50% и смогут самостоятельно, не создавая коалицию, сформировать правительство? Это было бы очень смелое утверждение, скажем так. Но мне кажется, что какая-то коалиция все равно будет. Из двух или трех партий», — отметил олигарх.



На вопрос о будущем Авакова и гепрокурора Юрия Луценко Коломойский предположил следующее:



«Я думаю, что до выборов будут нормально работать, выполнять свои обязанности. Если вдруг не захотят хлопнуть дверью и пойти в политику, или просто отдохнуть. Там работать — не большой сахар. Кому-то кажется, что там медом намазано».

Коломойский вместе с Арсеном Аваковым болел за Владимира Зеленского в президентской гонке.



Олигарх считает, что Аваков показал себя «стабилизирующим фактором», из-за чего его следует оставить в Кабинете министров Украины.



