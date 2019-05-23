У Вакарчука предложили «Силе людей» идти вместе на выборы в Раду

Партия Святослава Вакарчука «Голос» предложила политсиле «Сила Людей» вместе идти на парламентские выборы. Об этом в эфире «Громадского» заявил заместитель председателя партии «Голос» Ярослав Юрчишин.



«Общение происходит, предложение "Силе Людей" представлено, поэтому сейчас меч, скорее, на поле коллег», — сказал Юрчишин.



Народный депутат Наталия Веселова, член партии «Сила Людей» отметила, что молодые партии должны объединяться вокруг ценностей. А выбрать надо партию, которая уже является брендом.



«Надо выбрать бренд, надо выбрать ту партию, которая уже зарегистрирована, на базе которой можно идти всем», — сказала Веселова.



«Сила Людей» уже стала партнером с двумя небольшими партиями — «Украинская Галицкая Партия» и «Демократический топор». Они будут координировать свою работу по «сопротивлению российскому реваншу» и продвигать демократические реформы.



От «Силы людей» на президентские выборы 2019 года шел бывший журналист Дмитрий Гнап, который впоследствии снял свою кандидатуру в пользу лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко.