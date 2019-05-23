«ДНР» не выпустила школьников на ВНО и вынесла первый «приговор» по делу «Гиви». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 23 мая.

Политика



Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе придется учитывать мнение боевиков «ДНР» и «ЛНР».



Права человека



Группировка «ДНР» вынесла первый «приговор» по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых («Гиви»). Обвиняемого Дмитрия Батрака приговорили к 12 годам лишения свободы. Толстых погиб в результате взрыва в собственном кабинете 8 февраля 2017 года.



Общество



Боевики не пропустили через свои блокпосты школьников, которые направлялись на подконтрольную властям территорию для сдачи внешнего независимого оценивания, заявили в Донецкой облгосадминистрации.



В некоторые военные части Украины поступили телеграммы от должностных лиц ВСУ о необходимости провести опрос среди военнослужащих относительно их отношения к возможным переговорам власти с «ДНР/ЛНР». Генеральный штаб ВСУ начал служебную проверку.



С 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе перейдут на летний режим работы — с 06:00 до 20:00.



Международный комитет Красного Креста отправил на временно неподконтрольную властям часть Донбасса бытовую химию, гигиенические принадлежности, строительные материалы, сельскохозяйственные материалы и инструменты, а также товары медицинского назначения общим весом 125 тонны.



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