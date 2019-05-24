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На Донбассе был ранен украинский военный

24 мая 2019, 08:22

На Донбассе был ранен украинский военный

За минувшие сутки на Донбассе был ранен украинский военный в результате обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Всего пророссийких боевиков обвинили в 11 случаях обстрелялов позиций Вооруженных сил Украины. Подчеркивается, что из них один раз — с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82-мм, также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе ООС заявили, что на каждый обстрел «противник получил адекватный ответ».

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