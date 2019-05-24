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«Схемы» трижды видели кортеж Коломойского дома у Тимошенко. Олигарх назвал это инсценировкой

24 мая 2019, 09:32

«Схемы» трижды видели кортеж Коломойского дома у Тимошенко. Олигарх назвал это инсценировкой

В течение недели после возвращения олигарха Игоря Коломойского в Украине журналисты программы «Схемы» на «Радио Свобода» трижды фиксировали машины из его кортежа возле особняка, где живет лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в Козине под Киевом.

После это Тимошенко ответила журналистам: «Дорогие друзья, я думаю, вряд ли он посещал. Вы знаете, сколько там разных...».

В другой вечер кортеж заехал также к дому, которым пользуется народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Александр Грановский в том же поселке. При президентстве Порошенко СМИ называли Грановского теневым куратором судебной системы и органов прокуратуры

Сам Коломойский в телефонном комментарии заверил журналистов, что не встречался с политиками и заявил, что это были специальные инсценировки для «дезориентации журналистов».

«В связи с открытой слежкой, которую организовуют журналисты после моего приезда в Украину, я продумал систему их дезориентации. Когда мне нужно куда-то ехать, я отправляю свою основную машину BMW — номера вы знаете — с автомобилем сопровождения по адресам известных публичных лиц. В частности, по адресу Тимошенко. Трижды. В это время я выезжаю на других авто, которые вы не знаете, и еду на нужные мне встречи. Из трех поездок моих авто по адресам Тимошенко ни одной встречи не было», — утверждает он.

Также олигарх отрицает факт встречи с Грановским.

«О господине Грановском — тоже нет. У меня есть целый список адресов публичных лиц — так вы смотрите внимательно, кто ездит в авто. Я машину всегда заполняю полностью — всегда сидят четыре человека: водитель и еще трое. Извините, но каждый играет в свою игру», — отметил Коломойский.

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