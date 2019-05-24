«Шахтер» в ролике ко дню рождения рассказал, как объединяет разных людей

Фото: FC Shakhtar Donetsk / YouTube

Сегодня исполняется 83 года с момента основания футбольного клуба «Шахтер». Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, именно в этот день — 24 мая 1936 года — состоялся первый официальный матч.



По случаю дня рождения «Шахтер» опубликовал праздничный ролик. В анимационном видео рассказывается, как боление за команду объединяет разных людей.



«Мы живем в разных городах. И на разных континентах», — отмечается в видео.

В советское время «Шахтер» называли «кубковым бойцом». Команда четырежды завоевывала Кубок СССР (1961, 1962, 1980, 1983) и один раз — Суперкубок СССР (1984).



В период независимой Украины «Шахтер» добыл 34 трофея и опередил киевское «Динамо» по этому показателю. «Горняки» брали Кубок УЕФА, 12 раз становились чемпионами Украины, рекордсмены по числу побед в Кубке Украины (13) и Суперкубке Украины (8).



В среду «Шахтер» впервые за 5 лет устроил масштабный концерт за пределами Донецка, где команда не может выступать из-за военного конфликта.