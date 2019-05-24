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МВФ готов вернуться к обсуждению сотрудничества с Украиной после выборов

24 мая 2019, 10:27

МВФ готов вернуться к обсуждению сотрудничества с Украиной после выборов

Международный валютный фонд ожидает парламентских выборов и формирования нового правительства в Украине для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщил официальный представитель фонда Джерри Райс, передает «Интерфакс-Украина».

«Как только правительство будет сформировано, после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества», — сказал он в ходе брифинга.

Райс отказался комментировать возможное влияние решения о роспуске парламента и заявление об отставке правительства на текущую программу сотрудничества фонда с Украиной stand by, сославшись на то, что МВФ не комментирует политические события в любой стране.

«И еще раз, просто для того, чтобы повторить: как только новое правительство будет сформировано после выборов, мы готовы вернуться и обсудить наше дальнейшее сотрудничество с Украиной. Как вы знаете, МВФ в последние годы поддерживает тесные партнерские отношения с Украиной и, как я уже сказал, мы будем продолжать обсуждать это дальнейшее сотрудничество после выборов», — подчеркнул представитель МВФ.

Миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

22 мая в СМИ появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, однако в представительстве МВФ заверили, что эксперты фонда продолжают свои встречи с властями.

Согласно данным агентства «Интерфакс-Украина», решение президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и последовавшее затем заявление об отставке премьер-министра действительно создало проблему для работы миссии, сделав невозможным позитивный вывод о пересмотре программы, однако она остается в Киеве.

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