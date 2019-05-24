Обесточивание «Воды Донбасса»: Сегодня решат, нужен ли подвоз воды спасателями

В связи с обесточиванием объектов компании «Вода Донбасса» сегодня будет решаться вопрос о необходимости подвоза воды населению в отключенные от водоснабжения населенные пункты. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.



В случае необходимости, подвоз воды населению будет осуществляться согласно графику, согласованному с местными органами власти, отметили в спасательном ведомстве.



Забор воды будет осуществляться из резервуаров и скважин определенных местными органами власти.



На сегодняшний день без централизованного водоснабжения остаются 16 населенных пунктов: 13 в Константиновском районе и три — в Торецком районе. В общей сложности это 34 673 людей (8708 абонентов), часть из которых имеет собственные колодцы.

Обесточивание части объектов коммунального предприятия «Вода Донбасса» из-за долгов произошло 23 мая.