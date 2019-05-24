Станислав Клых объявил голодовку

Политзаключенный Станислав Клых, удерживаемый в России, объявил голодовку. Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур со ссылкой на мать украинца.



О голодовке Клых сообщил матери по телефону, отметила она. По словам правозащитницы, причинами отказа от еды стали условия содержания политзаключенного и отсутствие сдвигов в вопросе его освобождения.



«Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни скверную пищу, от которой постоянно тошнит, а главное ЗАБВЕНИЕ! ... Голодовка Стаса — это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту из-за красных кирпичных стен Верхнеуральского острога, из одиночества и тьмы», — написала Щур в Facebook.



Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Обоих обвинили в участии в первой чеченской войне в составе организации УНА-УНСО, которая запрещена в России.



Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, Клых — 9 лет, после чего их переведут в колонию строгого режима.