Тимошенко раскритиковала идею о референдуме про мирные соглашения с РФ

Лидер фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что Украина должна добиваться ужесточения санкций против России, а не проводить референдум с вопросом о мирных соглашениях с Москвой. Об этом передает Ліга.net.
Тимошенко считает такой референдум «прекрасной идеей», но «не в случае достижения мира в этой войне».
По мнению нардепа, прошлая власть якобы неэффективно вела переговоры; с кем именно — со страной-оккупантом или международными партнерами, она не уточнила.
Поэтому, считает Тимошенко, нужно «немедленно садиться за правильный стол переговоров — без капитуляций».
«Потому что Украине нужен мир как предпосылка нашего становления и нашего выздоровления. Референдум недопустим», — заявила Тимошенко в программе «Право на владу» на канале «1+1».
21 мая глава АП Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией о мире на Донбассе на всенародный референдум.
Зеленский позже заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества.
С критикой такой инициативы выступили спикер Верховной Рады Андрей Парубий и пятый президент Петр Порошенко.