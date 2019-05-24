Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих» издательства из орбиты Коломойского

Фото: Книголав / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 23 мая посетил «Книжный Арсенал» в Киеве, где ему подарили детскую книгу «Политика для начинающих» издательства «Книголав». Об этом издательство сообщило у себя в Facebook.



На опубликованном видео видно, что Зеленский отнесся к подарку с улыбкой.

Книга «Политика для начинающих» была переведена с английского языка и издана в 2019 году. Она написана для детей и, как сказано в описании, в понятной форме рассказывает юным читателям о правлении в стране, политической системе, идеологии и прочем.



Издательство «Книголав» было основано в 2016 году. Аналитическая система поиска контрагентов YouControl связывает «Книголав» с группой «Приват», совладельцем которой является Игорь Коломойский.

Основателями издательства в госреестре указаны топ-менеджеры медиахолдинга 1+1 Media Коломойского: Александр Ткаченко (генеральный директор 1+1 Media), Артем Ковалев (генеральный директор агентства УНИАН), Светлана Павлецкая (директор по маркетинговым коммуникациям 1+1 Media).



Кроме того, «Книголав» зарегистрировано по адресу улица Кирилловская, 23 в Киеве, где находится штаб-квартира 1+1 Media.



В PR-службе «Книголав» «Новостям Донбасса» завили, что издательство уже не связано с 1+1 Media.