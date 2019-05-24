Зеленский в разговоре с Меркель поддержал реализацию Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор 24 мая. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Донбассе, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.



«Обе стороны подчеркнули необходимость в полной реализации минских договоренностей и заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в "нормандском формате". Они договорились по этому, и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт», — говорится в заявлении Зайберта («Интерфакс-Украина»).

Предыдущий телефонный разговор Меркель и Зеленского состоялся 23 апреля. Как заявляли тогда в правительстве ФРГ, Зеленский показал в разговоре свою заинтересованность в прогрессе урегулирования конфликта на Донбассе в рамках «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и Россия).