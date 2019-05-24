«ДНР» вводит свое обязательное страхование транспорта

Так называемые парламент группировки «ДНР» принял «закон», обязывающий владельцев страховать свои транспортные средства. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.



«Закон» «об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» предусматривает обязательное участие «ДНР» в уставном капитале компании-страховщика, устанавливая минимальный размер доли, принадлежащей группировке.



Подчеркивается, что «закон» послужит формированию «системы страхования» на подконтрольной группировке «ДНР» территории.



Теперь этот «закон» будет направлен на подпись главе «ДНР» и вступит в силу со дня опубликования.