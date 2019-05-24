В Генштабе заверили, что не планируют освобождать Донбасс силой

Генеральный штаб ВСУ не рассматривает исключительно военный вариант освобождения временно неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом заявил начальник Генштаба — Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает УНИАН.



На вопрос, есть ли военный вариант урегулирования конфликта на Донбассе, он ответил: «Чисто военного варианта я не вижу».



Комментируя заявление бывшего командующего Объединенными силами Сергея Наева о том, что на военную операцию по освобождению Украины оккупированных территорий уйдет меньше суток, Хомчак заметил: «Я Наева еще не видел, он сейчас в отпуске, он мой заместитель. Я ему задам этот вопрос: чем он руководствовался (когда это заявлял). Мне самому интересно, как он это видит».