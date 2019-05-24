Партия Порошенко изменила название

Политическая партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» намерена провести ребрендинг и сменить свое название на «Европейскую солидарность». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в партии.



«Новое название партии «Европейская солидарность», — сказал собеседник агентства.



Обновлено. О смене названия официально сообщила пресс-служба политсилы.

З’їзд партії ухвалив рішення про зміну найменування – партія “Європейська Солідарність”https://t.co/gGSihvwCdC pic.twitter.com/yA4zba8FKB — Блок Петра Порошенка Солідарність (@BPPSolidarnist) May 24, 2019



Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» проведет очередной съезд 31 мая.