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«Яндекс» купил права на показ «Слуги народа» в России. В «Квартале 95» говорят о непричастности

24 мая 2019, 15:24

«Яндекс» купил права на показ «Слуги народа» в России. В «Квартале 95» говорят о непричастности

Сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским будет доступен для онлайн-просмотра в России подписчикам сайта «Кинопоиск», который принадлежит «Яндексу». Как пишут «Ведомости», «Яндекс» приобрел эксклюзивные права на показ сериала у международного дистрибьютора Eccho rights.

Контракт вступил в силу, первый сезон уже можно посмотреть на «Кинопоиске», отмечает издание.

В пресс-службе студии «Квартал 95» сообщили «Интерфакс-Украина», что не продавала права на онлайн-трансляцию «Слуги народа» в Россию. Там также указали, что международной дистрибуцией сениала занимается шведская компания Eccho Rights.

«Международной дистрибуцией сериала "Слуга народа" и еще нескольких проектов, произведенных студией "Квартал 95", в том числе "Рассмеши комика", "Рассмеши комика. Дети", занимается компания Eccho Rights», — отметили в пресс-службе.

22 мая сериал «Слуга народа» был заблокирован на территории России по просьбе правообладателя.

«Кинопоиск», как и другие сервисы «Яндекса», заблокированы в Украине с мая 2017 года.

Сериал «Слуга народа» состоит из трех сезонов. Украинская премьера состоялась на телеканале «1+1» в ноябре 2015 года, второго сезона — 23 октября 2017 года, а премьера третьего сезона состоялась накануне президентских выборов — 27 марта 2019-го.

Главную роль в сериале исполнил Владимир Зеленский, который играл Василия Голобородько — учителя истории, ставшего президентом.

В Укриане была создана политическая партия «Слуга народа», которую на досрочных парламентских выборах может возглавить представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

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