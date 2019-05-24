Начальник Генштаба не поддерживает идею о переговорах с «Л-ДНР»

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак выступает против переговоров с группировками «ДНР/ЛНР». Об этом он сказал в интервью УНИАН.



Отвечая на вопрос о том, как он относится к возможности переговоров с боевиками, Хомчак сказал: «Я против всяких переговоров, я военный человек».



«Я начальник Генерального штаба — у меня функции совсем другие, я не переговорщик. Пусть переговорщики говорят — это Министерство иностранных дел, остальные, есть те структуры, которые должны вести переговоры. Я умею управлять, готовить ВСУ ко всем возможным угрозам, к адекватному реагированию, причем с минимальными потерями», — добавил он.

Напомним, что в некоторые военные части Украины поступили телеграммы от должностных лиц ВСУ о необходимости провести опрос среди военнослужащих относительно их отношения к возможным переговорам власти с «ДНР/ЛНР». Генеральный штаб ВСУ начал служебную проверку.