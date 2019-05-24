Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Филарет заявил, что Епифания «окружили промосковские силы»

24 мая 2019, 17:58

Филарет заявил, что Епифания «окружили промосковские силы»

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет считает, что главу церкви Епифания «окружили промосковские силы». Об этом он заявил после заседания синода ПЦУ, передает «Украинская правда».

«Нашего предстоятеля окружили промосковские силы, которые сюда приехали, чтобы развалить нашу церковь», — сказал Филарет.

При этом он не ответил, кто представляет эти «силы». «Не скажу. Но если будет надо, то я назову всех поименно», — заявил Филарет.

Также он сообщил, что не поддержал устав томоса.

Как сообщалось, после завершения синода Епифаний рассказал, что Филарет не захотел высказывать ему поддержку.

Читайте также: Филарет спорит с Епифанием о патриархате. А тем временем в Донецке...

ТЕМЫ

Люди
Филарет Епифаний
Организации
Православная церковь Украины
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:04
В «ДНР» ориентируются на Россию в изоляции интернета
21:08
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:50
В Донецке «МГБ ДНР» показало школьникам, как человек отбивается от собаки
14:45
Как проголосовать на выборах в Раду не по месту регистрации? Инструкция ЦИК
14:35
«ДНР» вводит свое обязательное страхование транспорта
14:03
«ЛНР» передала Украине еще 60 осужденных
11:11
В «ДНР» назначили нового «мэра» Макеевки
23:14
«ДНР» не выпустила школьников на ВНО и вынесла первый «приговор» по делу «Гиви». Главное за день
18:27
С 1 июня КПВВ Донбасса переходят на новый режим работы
10:30
Кравчук: Украине придется считаться с боевиками «Л-ДНР»
10:10
«ДНР» приговорила обвиняемого в соучастии убийства «Гиви» к 12 годам тюрьмы
23:02
8 военных оказались в плену, смерть на КПВВ и новые переговоры по Донбассу. Главное за день
16:12
«ДНР» в Донецке захватывает здание еще одной церкви
23:16
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:00
ОБСЕ: Житель Донецка получил ранение, «скорая» приехать не смогла
все новости
23:44
Священнослужителям ПЦУ запретили баллотироваться в Раду
23:04
В «ДНР» ориентируются на Россию в изоляции интернета
22:37
У Зеленского говорят, что работники АП подадут электронные декларации
21:58
Мосийчук ушел из Радикальной партии. Ляшко сыронизировал в ответ
21:39
Гройсман идет в Раду. Он уже дал название своей партии
21:36
В городе на Луганщине объявлено ЧП из-за вспышки кори
21:08
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:50
В Донецке «МГБ ДНР» показало школьникам, как человек отбивается от собаки
20:06
Черныш сравнил руководство «Л-ДНР» с псом, за которого должен ответить хозяин
19:58
В полицию Луганщины пожаловались на подкуп избирателей. Людям раздавали сахар
19:27
У Ахметова отрицают его причастность к политике и переговорам с Медведчуком
19:18
Жители прифронтовой Богдановки ездят в магазин и за пенсией в соседнее село
18:32
Новый глава Генштаба рассказал, как познакомился с Коломойским
18:20
Шахта на Донетчине сутки ждала электричества
17:58
Филарет заявил, что Епифания «окружили промосковские силы»
все новости
ВИДЕО
В Донецке «МГБ ДНР» показало школьникам, как человек отбивается от собаки
24 мая, 20:50
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих» издательства из орбиты Коломойского
24 мая, 12:20
«Шахтер» в ролике ко дню рождения рассказал, как объединяет разных людей
24 мая, 10:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция