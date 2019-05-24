Филарет заявил, что Епифания «окружили промосковские силы»

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет считает, что главу церкви Епифания «окружили промосковские силы». Об этом он заявил после заседания синода ПЦУ, передает «Украинская правда».



«Нашего предстоятеля окружили промосковские силы, которые сюда приехали, чтобы развалить нашу церковь», — сказал Филарет.



При этом он не ответил, кто представляет эти «силы». «Не скажу. Но если будет надо, то я назову всех поименно», — заявил Филарет.



Также он сообщил, что не поддержал устав томоса.



Как сообщалось, после завершения синода Епифаний рассказал, что Филарет не захотел высказывать ему поддержку.



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