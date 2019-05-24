Шахта на Донетчине сутки ждала электричества

На шахте 5/6 госпредприятия «Мирноградуголь» в Донецкой области полностью восстановлено энергоснабжение. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, ссылаясь на председателя местной первичной профсоюзной организации НПГУ Павла Слюсаренко.



«Шахта работает в обычном режиме», - сообщил он.



Электроэнергия на нескольких участках шахты 5/6 была выключена 23 мая. Без света остался административно-бытовой комплекс шахты.



У предприятия есть долги за потребленную электроэнергию, однако точную цифру в НПГУ не называют.



Также Волынец добавил, что возобновлена подача электроэнергии на шахту «Капитальная».