Новый глава Генштаба рассказал, как познакомился с Коломойским

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью УНИАН рассказал о своем знакомстве с олигархом Игорем Коломойским.



По его словам, знакомство произошло в 2014 году, когда Коломойский был назначен главой Днепропетровской облгосадминистрации. Хомчак в это время был командиром 6-го армейского корпуса в Днепре, где было сформировано оперативное командование «Юг», которое территориально отвечало за 11 областей юга и востока Украины.



«Я, как руководитель командования, не мог не сотрудничать с председателями областных администраций, в том числе и с Игорем Валерьевичем. Поскольку мой штаб находился в 5 минутах езды от ОГА, у нас с ним была возможность общаться чаще», — рассказал начальник Генштаба.



Он подчеркнул, что ему нравился подход Коломойского в принятии решений, когда «не было двояким ответов, был ответ "да" или "нет"».



«Когда я тогда ехал тогда в зону АТО руководителем секторам "Б", то я приехал к Игорю Валерьевичу, сказал, что я еду в АТО, и будете работать с моим начальником штаба, генерал-майором Наевым. Он мне говорит: "Подождите, господин генерал", а через несколько минут говорит: "Вас внизу ждет белый бронированный микроавтобус, пожалуйста, возьмите его". Я говорю: "Не нужно, у меня штаб по всем руководящим документам находится в более чем 100 километрах от линии боевых действий, не думаю, что мне там что-то угрожает". Он ответил: "Я вас очень прошу, возьмите, чтобы он у вас был"», — вспомнил Хомчак. По его словам, тот микроавтобус «спасал жизни».



На вопрос, можно ли сказать, что он человек Коломойского, Хомчак сказал: «Я хочу, чтобы вы поняли и сказали всем: Хомчак — сын своих родителей. Я никогда ничьим не был. Я не знаю, почему кто-то хочет меня к кому-то приписать. Я был знаком с Игорем Валерьевичем, я знаю его и уважаю за то, что он делал».



«Если кто-то мне скажет, что я человек Зеленского, тоже надо расставить точки над "і". Есть президент Зеленский, есть начальник Генерального штаба Хомчак. Я буду работать на президента Украины, потому что его принял народ, а я давал присягу народу Украины», — резюмировал начальник Генштаба.

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба ВСУ 21 мая. Хомчак заменил на этой должности Виктора Муженко.