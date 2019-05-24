Жители прифронтовой Богдановки ездят в магазин и за пенсией в соседнее село

Прифронтовое село Богдановка в Донецкой области сегодня живут 11 человек. С анчалом боевых действий на Донбассе в селе нет регулярного транспорта, торговых точек или точек выездной торговли, затруднен доступ к базовым услугам. Об этом сообщил руководитель гуманитарной группы «Пролиска» Евгений Каплин на своей странице в Facebook.



«Из-за постоянных боевых действий доступ в населенный пункт ограничен шлагбаумом, установленном военнослужащими на въезде. Для путешествия за пенсией и в магазин в ближайшее село с инфраструктурой - Николаевку, местные жители вынуждены нанимать частный автомобиль. Стоимость такой поездки составляет 280 гривен за машину», - написал Капллин.



Он добавил, что гуманитарная группа продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям прифронтовых сел.

Подробнее о жизни прифронтовых сел Донецкой и Луганской областей: Жить у линии фронта на Донбассе. Топ-5 проблем