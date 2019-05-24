Черныш сравнил руководство «Л-ДНР» с псом, за которого должен ответить хозяин

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш высказался об идее прямых переговоров с членами группировок «ЛНР» и «ДНР». Министр сравнил их с псом, за поступки которого хозяин должен материально отвечать.



«Если чужой пес покусал ваших детей, то бессмысленно призывать его к хорошему поведению. Отвечать будет хозяин, в том числе и платить компенсации», - написал он в Twitter.

Про прямі переговори з ОРДЛО.



Якщо чужий пес покусав ваших дітей, то безглуздо закликати його до гарної поведінки.Відповідати буде хазяїн, в тому числі і сплачувати компенсації. — Вадим Черниш (@vadym_chernysh) 24 травня 2019 р.

21 мая глава АП Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией о мире на Донбассе на всенародный референдум.



С критикой такой инициативы выступили спикер Верховной Рады Андрей Парубий и пятый президент Петр Порошенко.