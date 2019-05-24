Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 24 мая.

Политика



Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор 24 мая. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.



Участники гуманитарной подгруппы по Донбассу от Украины проинформировали президента Владимира Зеленского о работе подгруппы, в частности, о позициях, фамилиях и списках заложников и пропавших без вести.



Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что не будет представлять новую власть в переговорах с российской стороной в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.



Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш высказался об идее прямых переговоров с группировками «ДНР/ЛНР»: «Если чужой пес покусал ваших детей, то бессмысленно призывать его к хорошему поведению. Отвечать будет хозяин, в том числе и платить компенсации».



Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак выступил против переговоров с «ДНР/ЛНР».



Права человека



На линии соприкосновения в Луганской области состоялся пятый этап передачи заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной властям территории. В рамках этого этапа «ЛНР» передала украинской стороне 60 заключенных.



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