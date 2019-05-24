Гройсман идет в Раду. Он уже дал название своей партии

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен создать политическую силу без объединений с другими. Политик хочет назвать партию «Украинской стратегией».

«Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю и хочу сформировать команду людей, которые имеют молодость, имеют уже опыт и четко понимают, что нужно государству. Эта политсила будет называться "Украинская стратегия" и наша стратегия - это сильная Украина и состоятельные граждане. Над этим нужно работать», - сказал он в эфире телеканала «Украина» вечером 24 мая.

20 мая Владимир Гройсман объявил, что покинет пост премьер-министра. Это произошло после того, как на церемонии инаугурации президент Владимир Зеленский выступил с критикой правительства.