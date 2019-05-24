Мосийчук ушел из Радикальной партии. Ляшко сыронизировал в ответ

Народный депутат Игорь Мосийчук вышел из Радикальной партии Олега Ляшко.



«Это было нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое я был вынужден принять. Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю», - сообщил нардеп в Facebook.



Ляшко в свою очередь прокомментировал выход Мосийчука: «Я приветствую это его решение: баба с воза – кобыле легче».



Мосийчук заявил, что не желает вражды или противостояния.



«Иду с уважением и благодарностью, и обещаю, что какая бы не сложилась ситуация в стране и политике, никогда не скажу плохого слова в адрес партии и ее представителей», - заявил нардеп.



Он добавил, что «ни с кем не прощается и не собирается на отдых».