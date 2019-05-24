У Зеленского говорят, что работники АП подадут электронные декларации

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что сотрудники АП подадут электронные декларации о доходах и имуществе, хотя по закону не обязаны этого делать. Об этом сообщает Громадське.



По словам Рябошапки, декларацию подаст и глава АП Андрей Богдан.



«Мы говорили с нашими коллегами, декларации будут поданы. Я говорил с Богданом как с руководителем, и мы их представим», - сказал он.



Рябошапка подчеркнул, что критически относится к тому, что закон не обязывает подавать декларации работников АП.



Однако, Рябошапка отметил, что пока у него «физически нет времени» на то, чтобы заполнить декларацию.



«Но декларации будут поданы, в реестре, который ведет Национальное агентство по предупреждению коррупции. Мы должны показать пример», - сказал он.

Как ранее писало Bihus.info, благодаря выведению руководства АП из статуса госслужащих, Нацагентство по предупреждению коррупции дало заключение, что глава Администрации и его заместители не обязаны декларироваться в отличие от других топ-чиновников. Таким образом, несмотря на присутствие в списке должностей с высоким коррупционным риском, они избавлены от уголовной ответственности за ложь в декларациях.