В «ДНР» ориентируются на Россию в изоляции интернета

В группировке «ДНР» утверждают, что ориентируются на Россию в вопросах обеспечения конфиденциальности в интернете – пользуются аналогами российской криптографии, а не западной, которая распространена в мире. Об этом заявил Виктор Яценко, который курирует вопросы связи при группировке «ДНР».



В одной из передач на местном канале Яценко заявил, что «ДНР» вслед за Россией озадачена вопросом суверенитета в области интернета, так как «Центральное разведывательное управление США может получить несанкционированный доступ к вашим программам, оборудованию, сети и так далее».



Согласно российскому закону об изоляции Рунета, власть сможет контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром. Предусмотрена возможность создания инфраструктуры, которая позволит российскому сегменту работать в изоляции, если операторы связи не смогут подключиться к зарубежным корневым серверам интернета. Отвечать за «координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования» интернета будет Роскомнадзор.