Один военный погиб, еще один ранен на Донбассе за минувшие сутки

В пятницу, 24 мая, в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, ещё один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

Под обстрелами оказались украинские позиции вблизи Песок, Когда расногоровки, Верхнеторецкого, Авдеевки, Каменки, Гнутово, Новотроицкого, Новоселовки Второй, Лебединского, Шумов, Золотого-4, Майорска и Станицы Луганской.