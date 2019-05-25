В Верховный суд поступило 3 иска о незаконности роспуска Рады

В Верховный суд поступило три заявления с требованием признать незаконным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба суда.



В пятницу, 24 мая, в суд было подано заявление от физического лица.



«Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19. В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья выносит определение о следующих процессуальных действиях», — говорится в сообщении.



В суде отмечают, что это уже третье обжалование указа о роспуске Верховной Рады от 21 мая.



23 мая указ президента о роспуске Рады вступил в силу. 24 мая в Украине началась избирательная кампания.



Желающие проголосовать не по месту регистрации уже могут менять свое место для голосования.