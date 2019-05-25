Мариуполь присоединился ко всеукраинской акции в поддержку пленных моряков

Возле Драматического театра в Мариуполе около двух десятков человек вышли на акцию поддержки 24-х пленных моряков Военно-морских сил Украины.



«Сегодня полгода как наши моряки в плену. Они шли в Мариуполь для его защиты, поэтому мы не могли не присоединиться ко всеукраинской акции. Ее цель — показать, что мы не забыли о них. И будем прикладывать максимум усилий, чтобы о них не забыли С учётом того, что в Украине поменялся президент, чтобы он не забыл о них», — прокомментировал активист Кирилл Вишняков.

25 ноября 2018 года украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время этой задачи российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. При выходе из Керченского пролива российские судна обстреляли и захватили украинские корабли у Керченского пролива. Всего на трех суднах были 24 украинских военных, двое из них служащие СБУ. Трое из них получили ранения.







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