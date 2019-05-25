Представитель Зеленского в Кабмине: Невозможно прекратить торговлю с РФ

Украина не может полностью разорвать экономические отношения с Россией, заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.



«Если мы принимаем решения, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим ли мы себе в ногу... Хорошо, что наши товары идут в Россию, потому что благодаря этому мы получаем валюту. Пусть россияне дают нам деньги», — сказал он в эфире телеканала NewsOne.



Герус отметил, что торговля с РФ делает страну сильнее, так как Киев получает экспортную выручку.



В частности, Украина по-прежнему приобретает нефтепродукты, которые изготовлены в РФ, несмотря на закупку их в Беларуси и Польше.

