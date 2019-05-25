Зеленский о решении Трибунала ООН: РФ может показать готовность завершить конфликт

Власти России покажут готовность к прекращению конфликта с Украиной в случае выполнения приказа Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



Он отметил, что освобождение 24-х украинских моряков «может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта».



«Таким образом Россия может сделать шаг к разблокировке переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!» — написал он в Facebook.



Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ освободить три украинских корабля и 24 моряков Военно-морских сил Украины, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.