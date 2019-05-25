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Украина освободила осужденного, удерживаемого в тюрьме «ЛНР» дольше положенного срока

25 мая 2019, 17:20

Украина освободила осужденного, удерживаемого в тюрьме «ЛНР» дольше положенного срока

Источник: Людмила Денісова/Facebook Источник: Людмила Денісова/Facebook

Украинская сторона освободила одного из 60-ти заключенных, переданных накануне группировкой «ЛНР». Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Боевики незаконно удерживали мужчину в заключении в течение полутора лет — решение суда об его освобождении было принято еще в 2017 году.

«Согласно ст. 71 УПК Украины сразу после перемещения на контролируемую правительством Украины территорию, мужчина смог реализовать свое право на свободу и защиту, и был освобожден в тот же день после всех необходимых процедур», — написала Денисова в Facebook.

24 мая на линии соприкосновения в Луганской области состоялся пятый этап передачи заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной властям территории. В рамках этого этапа группировка «ЛНР» передала украинской стороне 60 заключенных. 

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