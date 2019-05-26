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РФ не отпустит украинских моряков по требованию морского трибунала ООН

26 мая 2019, 09:30

РФ не отпустит украинских моряков по требованию морского трибунала ООН

Россия не будет исполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву,потребовавшего накануне освободить украинских моряков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как заявил руководитель оккупационной "рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России" Александр Молохов, морской трибунал в Гамбурге не имеет права требовать от России освободить украинских военных моряков и вернуть корабли. По его словам, решение трибунала не нужно исполнять, так ка не моряки обвиняются в «нарушении госграницы». 

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, повторив позицию МИД РФ, сказал, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву не относится к юрисдикции этого суда и не может быть признано.

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ освободить три украинских корабля и 24 моряков Военно-морских сил Украины, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. 

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