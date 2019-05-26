Зеленский напомнил о «шаурме возле метро», поздравляя с Днем Киева

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киев «гордым и суровым городом», который «точно не оставляет равнодушным». Об этом говорится в его посте в Facebook ко Дню Киева.



Зеленский рассказал, что переехал в Киев в 2003 году. «По себе знаю, что у столицы особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и суровый город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным», — заявил он.



При этом глава государства считает, что у Киева есть «уникальная черта — он точно не оставляет равнодушным».



«Есть то, что делает Киев — Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки "недоразумения". Да, у этого города не все идеально, но это делает Киев живым. Не декоративным, а настоящим. За это мы его и любим», — пояснил Зеленский.



«В этом городе нашлось место на карте для нашего Квартала 95. В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И конечно, в сердце этого города рождается свобода. Киев, я люблю тебя!» — подытожил президент.



Как сообщалось, вчера Владимир Зеленский посетил концерт «Лиги смеха» и вышел на сцену.