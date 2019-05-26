Боевики обстреляли Верхнеторецкое: сгорел жилой дом, еще один поврежден

Незаконные вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы прифронтового Верхнеторецкого в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр командования операцией Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.



Населенный пункт попал под обстрел из станкового противотанкового гранатомета с 18:30 до 20:00 24 мая.



Согласно сообщению, боевики вели обстрел из Пантелеймоновки.



Представители СЦКК прибыли в Верхнеторецкое спустя сутки после обстрела.



Отмечается, что из-за разрыва сгорел дом по улице Вишневая, 6. В доме № 3 по этой улице в результате обстрела сгорела крыша.



Пострадавших нет.

Источник: Операція об'єднаних сил/Facebook