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В Луганской области задержан пенсионер, ремонтирующий технику боевиков

26 мая 2019, 14:31

В Луганской области задержан пенсионер, ремонтирующий технику боевиков

В Луганской области задержан участник незаконного вооруженного формирования «ЛНР». Об этом сообщает пресс-секретарь областного отделения полиции Татьяна Погукай.

В 2015 году 61-летний мужчина занимал должность солдата ремонтной роты одной из бригад боевиков. Он занимался ремонтом на заводе «АЗЧ» в Сорокино, где в то время находилась военная техника его подразделения.

«В поселке не было ни зарплат, ни пенсий. Пришлось выйти на работу. Вместо зарплаты нам давали сухпайки (с января по лето), потом начали платить рублем», — рассказал задержанный на допросе.

По его словам, уволиться его побудило плохое отношение и условие труда.

Сейчас задержанного передали сотрудникам СБУ.

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