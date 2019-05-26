ДонОГА закупила 2 легковых автомобиля за 1,5 млн гривен

Донецкая облгосадминистрация по результатам тендера заказала два легковых автомобиля Skoda за 1,46 млн гривен. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на данные в системе «Прозорро».



23 мая Управление автомобильного транспорта ДонОГА заказало у ООО «Талисман» внедорожник Skoda Kodiaq Ambition за 941 тысячу гривен и Skoda Octavia А7 Active за 565 тысяч гривен.



Skoda Kodiaq Ambition имеет передние подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений.



Как отмечает издание, цена этого внедорожника можно приобрести в автосалонах за 895 тысяч гривен, то есть на 46 тысяч гривен дешевле, чем закупила ДонОГА.



Skoda Octavia А7 Active будет иметь передние подушки безопасности, кондиционер и бортовой компьютер. Такую машину можно приобрести за 464 тысячи гривен.



На торгах единственным конкурентом победителя было ЧП «Авто-Шанс Центр» Сергея и Светланы Шандрук. Их предложение было выше на 35 тысяч гривен.



Владельцем краматорского ООО «Талисман» является Виталий Гордиенко, директор Нелли Вечирко.