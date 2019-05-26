В Минобороны назвали число военных, погибших с начала боев на Донбассе

В боевых действиях на Донбассе с начала конфликта погибли 2629 военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает «Укринформ».



«С начала антитеррористической операции до сегодняшнего дня в результате боевых действий погибло 2629 воинов. Из них 2220 это военнослужащие Вооруженных сил Украины, другие погибшие из рядов Национальной гвардии Украины, МВД, Государственной пограничной службы, СБУ, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям», — сказал Лысенко.



В свою очередь, ранения получили 9453 военнослужащих.

