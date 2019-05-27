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Кремль подтвердил, что не отпустит украинских моряков

27 мая 2019, 09:00

Кремль подтвердил, что не отпустит украинских моряков

Позиция Кремля относительно возможности освобождения 24-х украинских моряков не изменится, и они останутся под стражей, несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает газета «Ведомости».

«Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», — сказал Песков в воскресенье, 26 мая. 

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ освободить три украинских корабля и 24 моряков Военно-морских сил Украины, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. 

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что инцидент по захваченным морякам не входит в юрисдикцию Международного трибунала ООН по морскому праву, а Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора.

25 ноября 2018 года украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время этой задачи российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. При выходе из Керченского пролива российские судна обстреляли и захватили украинские корабли у Керченского пролива. Всего на трех суднах были 24 украинских военных, двое из них служащие СБУ. Трое из них получили ранения.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (части 3 статьи 322 УК РФ).

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